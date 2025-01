Ehestreit eskaliert: Frau und Säugling verletzt

Gegen 1 Uhr eskalierte der Streit des Paares in einer Wohnung in Favoriten. Kurz darauf waren bereits Polizisten zur Stelle. Eine 48-jährige Frau öffnete die Tür und berichtete, dass ihr Mann „sie an den Haaren gezogen und ihren Kopf gegen den Kopf ihres gemeinsamen, sechs Monate alten Sohnes gestoßen habe“, so die Polizei am Dienstag.