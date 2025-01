Menschenrechtsaktivistin in Nairobi entführt

In Kenia wurde eine tansanische Menschenrechtsaktivistin entführt und mehrere Stunden festgehalten. Männer hätten sie nach einem Friseurbesuch in Nairobi in einen bereitstehenden Wagen gezerrt, sie gefesselt und versucht, den PIN-Code ihres Telefons zu erfahren, sagte Maria Sarungi Tsehai.