Keine Spur von entführter Wienerin (73) in Niger

Die 73-Jährige ist seit 1996 mit ihrem selbst gegründeten Kulturverein Amanay im Niger aktiv. In Agadez, am Rand der Sahara, ist sie sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Behörden gut vernetzt. Ihr Engagement konzentriert sich auf die Bildung junger Menschen in Bereichen wie Musik, Gesundheit, Ökologie oder Handwerkskünsten, etwa Schneiderei. 2010 gründete sie ein Kompetenzzentrum, das den interkulturellen Austausch zwischen Kulturen, Religionen und Menschen fördert, das Familienmitglied weiter. Sie genieße in der Region große Beliebtheit: „Alle sind betroffen.“ Jedes Jahr verbringt die Frau von September bis April in Niger.