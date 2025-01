Vor Wahl: anonyme Anzeige, verschenkte Grundstücke

67,80 Prozent der Wählerstimmen, elf von 15 Mandaten – die ÖVP sicherte bei den Gemeinderatswahlen 2020 die absolute Mehrheit souverän ab. Neben der SPÖ und FPÖ (jeweils zwei Mandate) trat keine weitere Partei an. Das Regieren in der Folge? Ein Alleingang der Volkspartei. Eine One-Man-Show mit Bürgermeister Andreas Neuwirth in der Hauptrolle.