Alko-Lenker krachte auf Autobahn gegen Lkw

Ein 41-Jähriger und seine Schwester am Beifahrersitz (43) fuhren am Montag um 2.30 Uhr auf der A 9 in Richtung Slowenien. Auf Höhe Gralla fuhr der Mann auf einen Lkw auf. Das Auto stieß gegen die Betonleitwand und kam am zweiten Fahrstreifen zum Stillstand.