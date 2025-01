„Krise? Das habe ich alles schon zehnmal erlebt!“

Im Riesentorlauf wieder Odermatt?

Die „Kontrolle“ war nach handgestoppten 20 Sekunden erledigt, Trinkl gab grünes Licht. Der Ticketverkauf läuft auf Hochtouren, für Samstag (Abfahrt) sind 18.000 Karten weg, für Freitag (Super-G) und Sonntag (Slalom) je 8000. VIP-Karten gibt es noch (wenige) für Freitag und Sonntag. In Adelboden steht am Sonntag der Riesentorlauf (10.30/13.30 Uhr) auf dem Programm. In dem Superstar Marco Odermatt nach 2022, 2023 und 2024 zum vierten Mal in Serie gewinnen will. Die Österreicher? Schon seit 22 Rennen sieglos und „nur“ gefährliche Außenseiter.