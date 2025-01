Herren-Slalom in Adelboden ab 10.30 Uhr LIVE

Wegen der Wetterprognose für das Wochenende wurden beim Weltcup im Schweizer Skiort die Rennen getauscht. Der Slalom findet bereits heute, der Riesentorlauf nun am Sonntag statt. Damit will man die Chance erhöhen, beide Bewerbe erfolgreich durchführen zu können, hatte die FIS am Mittwoch mitgeteilt.