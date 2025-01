Vom Torjäger zum neuen Teammanager

„Ich freue mich sehr, wieder ein Teil der TSV-Familie zu sein. Ich habe hier eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt und daran möchten wir anknüpfen. Ich bedanke mich bei Erich (Anm.: Korherr) und Manfred (Anm.: Schmid) für die Chance, dass ich in diesen Bereich reinschnuppern kann“, so Tadic in der Klub-Aussendung.