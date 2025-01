This half-Carinthian kicks as a professional in Italy

Kickte gemeinsam mit Sturms Chukwuani

Bisher steht David, der von der Agentur des verstorbenen Manager-Stars Mino Raiola betreut wird, bei sieben Treffern. Sein Ziel? „Den Klassenerhalt schaffen, nächste Saison in der Serie B für Cremonese auflaufen!“ Österreichs Fußball kennt Stückler ein wenig. „Ja. Ich war schon oft bei meiner Familie in Wolfsberg, auch am Wörthersee. Dass es den WAC gibt, weiß ich. Und bei Sturm spielt ein Freund: Tochi Chukwuani“, so Stückler. Mit dem Dänen kickte er bei Nordsjælland – bis er mit 17 zum Probetraining nach Cremona geladen wurde. „Wer weiß: Vielleicht spiele ich irgendwann in Österreich“, grinst Stückler.