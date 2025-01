Burgenländische Unternehmer trotzen der Krise

Den Kopf in den Sand stecken wäre ein falsches Signal, sagt aber Julia Geosics, Inhaberin des Modegeschäfts Top Moden Balaskovics in Oberwart. „Unser Blick geht positiv in die Zukunft. Die Leute schätzen auch in Zeiten, in denen immer mehr Online-Billighändler auf unseren Markt drängen, das Service vor Ort“, so Geosics.