Fix? Fürstliche Millionen für Sturms Torjäger

Das berichtet zumindest Transfer-Experte Fabrizio Romano. Demnach soll AS Monaco, der Klub von Coach Adi Hütter, bereit sein, 13 Millionen Euro an Fix-Ablöse für den Torjäger zu überweisen, zuzüglich zwei Millionen Euro an Boni. Das Geld wandert aber nicht eins zu eins auf das Konto des Meisters aus Graz, denn Biereths Stammverein Arsenal hat eine Beteiligungsklausel, kassiert angeblich bis zu einem Drittel der Transfersumme. Dennoch: Ein fürstlicher Deal für die Schwarzen, so weißer Rauch aufsteigt.