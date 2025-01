Noch keine „Alarmstimmung“ beim neuen Sportchef

Wie lästig ist die Transferzeit? Froh, wenn sie vorbei ist?

Es ist ein sehr großer und sehr wichtiger Teil des Jobs. Ein Teil des Jobs, der am meisten Spaß macht. Die Konstellation mit kurzer Einfindungszeit plus Transferphase ist schon sehr intensiv. Deswegen bin ich schon froh, wenn Mitte Februar ist und ein bisschen Alltag einkehrt. Bislang hatte ich in den Wochen, die ich da war, null Alltag. Es ging immer nur Schlag auf Schlag. Sehr viele Eindrücke, sehr viele neue Sachen. Das zehrt dann schon.