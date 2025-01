Winterzauber am Fuße der Silvretta-Dreitausender

Mit dem Tunneltaxi auf Abenteuerfahrt

Mit der Gondelfahrt wird ein Höhenunterschied von fast 700 Metern überwunden. Bei der Bergstation steigt man dann in den Tunnelbus – wegen seiner gelben Farbe oft auch Tunneltaxi genannt – um. Die etwas abenteuerliche Fahrt führt großteils über die alte Baustraße durch das Innere des Berges und ist somit wintersicher. Über den Vermuntsee geht es schließlich ein Stück weit entlang der Silvrettastraße bis zur Endstation in der Nähe des Hotels Piz Buin. In dem Familienbetrieb mit Blick über den Silvrettastausee werden schon seit gut 100 Jahren sommers wie winters Gäste bewirtet. Nur wenige Meter von der Haltestation entfernt bieten sich mehrere Tourenmöglichkeiten. Gleichzeitig eröffnet sich ein fantastisches Panorama auf den See und die umliegenden Berggipfel. Die Bielerhöhe ist ein interessanter Ort, da sie das Vorarlberger Montafon mit dem Tiroler Paznaun verbindet und auf der Wasserscheide zwischen Rhein und Donau liegt.