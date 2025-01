TBC-Fall im Bregenzerwald weitet sich aus

Rinder in deutschem Betrieb untersucht

Bei einer Schlachtung in Deutschland waren Auffälligkeiten bei der Fleischuntersuchung festgestellt worden, der Betrieb in Vorarlberg war daher bereits seit Dezember gesperrt. Sämtliche Rinder des Bestands wurden untersucht. Weil es dabei eine größere Anzahl positiver und fraglicher Resultate gab, wurden zunächst zehn Kühe getötet. Bei ihren Organen seien keine starken Veränderungen erkennbar gewesen, hieß es, bei sechs der zehn Tiere konnte der Erreger isoliert werden. Bei zwei Tieren lag vorerst kein abschließender Befund vor.