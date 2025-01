Kärntner will in Serie A – und Österreich biegen!

„Extrem taktisch geprägte Liga“

Im Sommer wechselte Muharemovic von Juventus (wo er in der 2. Mannschaft auflief, mit den Ex-Stars um Bonucci, Chiellini & Co. mittrainieren durfte!) per Leihe in die 40.000-Einwohnerstadt nahe Bologna – und wurde prompt Stammspieler. „Es ist eine extrem taktisch geprägte Liga, perfekt für Talente“, erklärt Tarik.