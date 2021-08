So geht‘s Muharemovic beim Ronaldo-Klub!

„Für meinen Tarik ist ein Traum ist wahr geworden“, strahlt Papa Rasim Muharemovic. Seit drei Wochen läuft sein 18-jähriger Sohnemann schon bei Juventus Turin auf – vor kurzem kam die Vollzugsmeldung: Das Ex-WAC-Juwel signierte einen Profivertrag für vier Jahre. Vorerst wird der Innenverteidiger für die U19 in der Jugendliga „Primavera“, auch in der UEFA Youth League spielen. „Aber er wird für die U23 aufgebaut. Trainings mit den Profis wurden ihm auch in Aussicht gestellt“, erklärt der Vater.