Wo „Bücherwürmer“ ihre wahre Freude erleben können

Lesenswert: Zum Stöbern in den Bücherbeständen lädt das Organisationsteam in den Großen Saal der Salesianerpfarre Herz Jesu in Amstetten. Geöffnet ist der Flohmarkt von 11. bis 13. Jänner. Noch können dafür Spenden abgegeben werden.

(Bild: Wolfgang Zarl)