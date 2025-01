Der Citybus soll in Amstetten neu durchstarten

Auch samstags länger

Einer der wichtigsten Änderungen ist die Ausdehnung der Fahrzeiten. „Wir starten früher und fahren länger“, freut sich Vizebürgermeister Markus Brandstetter. Die ersten Busse nehmen demnach ab 1. Juli bereits vor 6 Uhr den Betrieb auf und sind auch noch nach 19 Uhr unterwegs. Zudem wird die Anbindung an den Bahnhof verbessert. „Die Ankunftszeiten der Busse orientieren sich an den wichtigsten Verbindungen“, versichert Brandstetter. Ausgedehnt wird auch der Busverkehr am Samstag. Endet er am aktuell bereits um 12.30 Uhr, wird der Betrieb künftig auf 19 Uhr erweitert.