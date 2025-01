„5 Jahre clean“: Paris Jackson war heroinabhängig

Verlobt mit ihrem Bandkollegen

Paris Jackson scheint also glücklicher denn je. Und das liegt wohl auch an ihrem Verlobten. Das machte die 26-Jährige in einem Geburtstagsgruß an ihren Liebsten und Bandkollegen Justin Long öffentlich. Wann sich die beiden verlobt haben, das hielt Jackson aber ebenso geheim, wie einen möglichen Hochzeitstermin.