Kardinal Schönborn: „Die Reichen werden reicher“

In einer Welt mit wachsenden Ungleichheiten und einer immer größeren Kluft zwischen Arm und Reich mahnt die Dreikönigsaktion an, dass Solidarität mehr als nur ein Wort sein muss. Wenn „die Armen zahlreicher“ werden, wie Kardinal Schönborn betont, sind Aktionen wie das Sternsingen wichtiger denn je. Sie zeigen, dass Menschen hinsehen und handeln – mit Gesang, Mut und dem festen Glauben an eine gerechtere Welt.