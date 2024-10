Schönborn zieht sich als Wiener Erzbischof zurück

Abschiedsfest im Stephansdom im Jänner

Zuvor laden Schönborn selbst und die Erzdiözese am Samstag, dem 18. Januar 2025, um 14 Uhr zu einem Gottesdienst im Stephansdom ein, „um am Ende eines fast 30-jährigen gemeinsamen Weges zu feiern und zu danken.“ Die Einladungen werden in den nächsten Tagen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erzdiözese Wien sowie an Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus den unterschiedlichsten Bereichen verschickt.