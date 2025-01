Blinde Flecken: Wiener Sozialamt oft zu gutgläubig

Zwölf Schulen – zehn in Favoriten, zwei in Hernals und eine in Ottakring – hat der Stadtrechnungshof stichprobenhaft auf ihre bauliche Sicherheit überprüft. Bei zehn davon wurden „schwere Mängel“ festgestellt, bei zwei sogar „Gefahr im Verzug“. Von bröckelnden Fassaden über nicht abgesicherte Lichtschächte bis zu Stolperfallen auf Freiflächen reicht der Beschwerdekatalog und betrifft alte ebenso wie neue Schulgebäude. Die MA 56 als städtische Schulbehörde will den einzelnen Empfehlungen zu Reparaturen nachkommen, verweist in Teilen allerdings auch auf die Zuständigkeit des Bundes über die Bildungsdirektion. Aus den Berichten des Stadtrechnungshofs geht allerdings auch hervor, dass sich die meisten Schüler auf – einwandfreien – Treppen oder an Fenstern und Türen verletzen.