Motorradfahrer (54) kracht frontal gegen Linienbus

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag auf der L193 in Au. Nachdem ein Biker, der in Fahrtrichtung Damüls unterwegs war, mehrere Fahrzeuge in einer Rechtskurve überholt hatte, geriet er auf die Gegenfahrbahn und knallte dort gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Busses.