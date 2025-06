Banküberfall in Dornbirn: Fahndung läuft

Mit einem Großaufgebot an Beamten reagierte die Vorarlberger Exekutive am Montagnachmittag auf einen Banküberfall, der sich gegen 15 Uhr in der Dornbirner City zugetragen hat. Der Großraum Dornbirn wurde abgeriegelt, Verkehrschaos war die Folge, etwa auf der Rheintalautobahn.