Österreich steht vor einer Zeitenwende

Noch weiß keiner, wie Kickl auf die von ihm wohl als Kränkungen empfundenen Zurückweisungen jetzt mit seinen neuen Möglichkeiten reagieren wird. Legt er es robust an wie Viktor Orbán, oder orientiert er sich eher an Giorgia Meloni, die so samtpfötig daherkommt, dass sogar Skeptiker verliebt dreinschauen?