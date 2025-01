Attentäter wollte ursprünglich Familie umbringen

Zudem veröffentlichte der 42-jährige Shamsud-Din Jabbar vor seiner schrecklichen Tat mehrere Videos auf Facebook, in denen er sich zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bekennt. In seinem Pick-up-Truck hatte er auch eine Flagge dabei. Der IS ist für zahlreiche Anschläge auf westliche Ziele verantwortlich, zu New Orleans ist bisher aber kein Bekennerschreiben aufgetaucht.