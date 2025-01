US-Behörden hatten vor Angriffen gewarnt

Solche Taten seien generell möglich und es gelte, sich darauf vorzubereiten, hätten sie den lokalen Behörden mitgeteilt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei um 3.15 Uhr in einem Teil der Stadt, den Zehntausende bei vielen Veranstaltungen besuchen. Der Tatort, die beiden Hauptstraßen Canal und Bourbon Street, war an Neujahr auch weit nach Mitternacht noch sehr belebt. 300 Einsatzkräfte waren zu Silvester in dem Viertel unterwegs.