Studierende und NGOs protestieren gegen Kickl

Nicht der einzige Protest

Die Aktion wird nicht die einzige gegen den FPÖ-Chef bleiben. Auch die NGOs Greenpeace, Volkshilfe und SOS Mitmensch riefen am Sonntagabend zur „Kundgebung gegen einen rechtsextremen Bundeskanzler“ auf. Diese ist am Donnerstag, 9. Jänner, um 18 Uhr – ebenfalls auf dem Wiener Ballhausplatz.



Hier sehen Sie das Posting zur Protestkundgebung am Montag.