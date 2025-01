Zahlreiche gemeldete Fälle in den vergangenen Wochen

Am Donnerstag war das Vogelgrippevirus bereits auf einer anderen Farm in Iwate sowie in einem Betrieb in der zentralen Region Aichi festgestellt worden. Auf der Farm in Iwate wurde daraufhin mit der Keulung von 120.000 Vögeln begonnen, in Aichi mit 147.000 Vögeln.