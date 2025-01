Über Nacht Kanzler, ebenso schnell zum Rücktritt

Es war eine demokratiepolitische Premiere: Die Regierungsverhandlungen scheiterten wegen unüberbrückbarer Gegensätze nach wochenlangen Verhandlungen. Doch wem zollten die politischen Gegner ihren Respekt? Bundeskanzler Karl Nehammer. Sowohl Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger bedankte sich ausdrücklich mit freundlichen Worten als auch der stets emotional formulierende Andreas Babler, der beim ÖVP-Chef einen Geist für einen Kompromiss zum Wohle des Landes erkannt haben will. (Der von bösen Kräften in der ÖVP jedoch zuletzt ausgebremst wurde, so Babler.) Zum Zeitpunkt der Wortmeldung hatte Nehammer bereits per Videoauftritt seinen Rückzug verkündet.