Ein (Partei)Soldat verlässt das Kanzleramt

Eigentlich haben gegen den scheidenden ÖVP-Chef die meisten in der Partei nichts, was für ihn eine gute politische Lebensversicherung war. Er gilt als freundlich und umgänglich, selbst bei anderen Parteien wohl gelitten. Stufe für Stufe hatte er sich in der Volkspartei hochgedient, und als ihm die Grünen den Gefallen taten, im Jahr 2021 Sebastian Kurz aus der Regierung zu kicken, wurde nach dem Interregnum mit Alexander Schallenberg das Kanzleramt für Nehammer frei.