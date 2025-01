Flugbegleiter verrät Anekdoten aus der Kabine

„Krone“: Sie sind seit 19 Jahren Flugbegleiter. Seit einigen Jahren Purser, also Kabinenchef. Was sind die Herausforderungen?

Robert Hofmann: 300 einander fremde Menschen sitzen über Stunden in einer Metallröhre. Da kommen bei so manchen dann recht eigene Charaktereigenschaften zum Vorschein. Hinzu kommt, dass sich 70 Prozent unwohl im Flugzeug, weil eingesperrt und ausgeliefert fühlen.