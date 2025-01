Gitarren-Legende Carlos Santana verletzt!

Anfang Dezember hatte der gebürtige Mexikaner angekündigt, seine Konzertreihe mit seiner Band im House of Blues des Mandalay Bay Hotels in Las Vegas in diesem Jahr fortzuführen. Santana spielt hier seit inzwischen 13 Jahren seine größten Hits. Am 22. Jänner hätte es weitergehen sollen. Nun wurden die Auftritte abgesagt.