„Cool bleiben“: Scholz kontert Musk mit Ruhe

„Musk mag behaupten, was er will“

Musk, der vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu dessen Sonderberater berufen wurde, hatte sich in den vergangenen Wochen mehrere Male abfällig über Scholz und den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier geäußert. Über Scholz schrieb er unter anderem nach dem Anschlag von Magdeburg am 20. Dezember in seinem Onlinedienst X, dieser solle „sofort zurücktreten“ und sei ein „unfähiger Narr“. Zudem nannte Musk Steinmeier einen „antidemokratischen Tyrann“.