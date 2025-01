Obduktion vergrößert Todesrätsel um Top-Pferd

„Ich war so stolz auf Dich – und dachte, wir hätten noch so viel Zeit“, lautet ein am 1. Jänner verfasster Facebook-Eintrag von dem in Neuhofen bei Ried beheimateten Gestüt „Bartlgut“. Einer der Top-Ausbildungsschmieden für Dressurpferde edler Abstammung. Eine solche hatte auch „Bartlgut´s Amicelli“. „15. 2. 2015 – 1. 1. 2025“ steht im Posting unter seinem Namen.