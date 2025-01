Unheilige drei Könige | Verglühende Sterne

Unheilige drei Könige. Um Dreikönig herum, also in den nächsten Tagen, würde das Zuckerl „picken“, also die türkis-rot-pinke Koalition unter Dach und Fach sein: Das war die gar nicht so leise Botschaft mancher in die Regierungsverhandlungen tief verwobener Menschen. Doch der Stern von Bethlehem – er hat die unheiligen drei Könige Karl, Andreas und Beate nicht auf den richtigen Weg geführt, das Zuckerl ist noch vor Dreikönig geplatzt. Auslöser drei Tage vor Dreikönig war schließlich Beate Meinl-Reisinger, die freiwillig die Rolle des schwarzen Peters übernahm und die Verhandlungen platzen ließ, weil, zusammengefasst, Reformen in dieser Konstellation nicht im erwünschten Ausmaß möglich seien. Ihre Verhandlungspartner von ÖVP und SPÖ erwischte die Neos-Parteichefin damit eiskalt. Sie kämpften den ganzen Tag über damit, wieder einigermaßen Tritt zu fassen. Nur einer ging seinen Weg auch am Freitag unbeirrt fort: FPÖ-Chef Herbert Kickl war kletternd in lichten Höhen am Berg unterwegs…