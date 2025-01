Streichelweich ins Linzer Wahlkampf-Finale

Bundespolitik mischte mit

Das erste große Aufeinandertreffen der sieben Kandidaten von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen, Neos, KPÖ und Linz+ gab es Freitagnachmittag im ORF-Landesstudio in Linz. Wobei das Moderatoren-Duo Christoph Kinast und Conny Deutsch mit einer Reise in die Bundespolitik in die Diskussion startete. In Wien ließen die Neos die Regierungsverhandlungen platzen – was sich der Linzer Neos-Mann Georg Redlhammer schon dachte: „Man konnte es erwarten, weil die Euphorie bei den Kollegen in Wien nicht recht groß war.“ SPÖ-Kandidat Dietmar Prammer zeigte sich enttäuscht, FPÖ-Politiker Michael Raml meinte: „Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“ Nach sieben Minuten war man dann aber wieder zurück in Linz.