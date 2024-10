Warum diese Wahl der Linzer SPÖ Rückenwind bringt

Der Stein muss einigermaßen groß gewesen sein, der den Linzer Roten vom Herz gefallen sein dürfte. Bei einem ganz exklusiven Umtrunk in einem Innenstadtlokal diskutierten führende Sozialdemokraten wie Parteichef Michael Lindner und Landespartei-Geschäftsführer Florian Koppler in der Nacht auf Montag das Ergebnis der Nationalratswahl – sie blickten dabei aber viel mehr in die eigene Zukunft.