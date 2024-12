Welcher Kandidat kennt „sein“ Linz am besten?

Und nein, es ging nicht um Kulturpolitik oder Budgetplanung, sondern um die wahren Fragen des Lebens: Welche Marmelade gehört in die Linzer Torte? Bei wem gibt es die Spezialität des Hauses in Sorten wie „Trüffel/Steinpilz“ oder „Pferd Käseroni“? Und welcher bekannte deutsche Entertainer hat seine Wurzeln in Linz?