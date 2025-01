Winterevents läuten 2025 mit einem Knall ein

Big Air. Die weltbesten Snowboard- und Freeski-Athleten springen am 4./5. Jänner auf der 45-Meter-Rampe im Klagenfurter Stadion um den Sieg. Kärntens Aushängeschild bei den Snowboardern am Sonntag ist Anna Gasser, am Samstag sind die Ski-Trickser dran.