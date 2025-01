„Cranko“: Beeindruckendes Tanz-Drama mit Sam Riley

1960 kommt John Cranko (verkörpert von Sam Riley) als Gastchoreograf nach Stuttgart. In London war über den in Südafrika Geborenen ein Arbeitsverbot verhängt worden. Der Grund: sein schwuler Lebenswandel. Alsbald in der Position des Ballettdirektors, zeigt sich sein Talent. Nach einem gefeierten Gastspiel in New York avanciert Cranko zum „Stuttgarter Ballettwunder“.