Faszinierender Thriller über KI und Emotionen

In einer Zukunft, in der künstliche Intelligenz das Leben bestimmt, muss Gabrielle (Léa Seydoux) ihre Emotionen durch eine DNA-Reinigung loswerden. Bei Rückführungen in frühere Leben begegnet sie immer wieder Louis (George MacKay) und spürt eine seltsame Verbindung ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu dem faszinierenden Thriller „The Beast“.