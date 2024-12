„All We Imagine As Light“: Melancholisches Drama

Prabha (Kani Kusruti) und Anu (Divya Prabha), Krankenschwestern in Mumbai, teilen eine Wohnung und ihre Sorgen: Prabhas Mann verschwand nach der Hochzeit nach Deutschland, Anu liebt einen Muslim – ein Skandal! Doch am Strand fällt die Last ab, und die Freundinnen erleben einen Moment befreiender Leichtigkeit ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „All We Imagine As Light“, einem melancholisch-indischen Drama.