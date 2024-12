Streaming 2024: Ein Jahr voller Überraschungen

Manche Erfolge sind vorprogrammiert, aber das Jahr 2024 brachte die Streamingdienste auch mit Überraschungshits ordentlich ins Schwitzen. Allen voran zeigte „Rentierbaby“, eine düster-sarkastische Miniserie über eine Stalkerin, dass Mundpropaganda unter Fans viel stärker sein kann als jede teure Marketingkampagne. Auch mit dem großen Erfolg der Comedy-Serie „Nobody Wants This“ hatte Netflix nicht gerechnet. Und Disney+ wurde vom Erfolg des Samurai-Dramas „Shogun“ geradezu überrollt. Das Problem: Für diese Serien waren keine Fortsetzungen geplant, doch nun will man den Erfolg natürlich ausnutzen und dennoch neue Folgen drehen. Meistens resultiert dies jedoch in gezwungen und gehetzt wirkenden zweiten Staffeln ...