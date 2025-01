Routinier Muti übergibt an „Neuling“ Nézet-Séguin

Yannick Nézet-Séguin wurde am Mittwoch als künftiger Dirigent des Neujahrskonzerts bekannt gegeben. Der Musikdirektor der New Yorker Metropolitan Opera wird zwar am 1. Jänner ein Neujahrskonzert-Neuling im Musikverein sein, Klassik-Fans kennen ihn allerdings bereits von einer anderen prominenten Veranstaltung der Wiener Philhamoniker: dem Sommernachtskonzert in Schönbrunn.