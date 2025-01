Tiroler Feuerwehren zu Silvester im Dauereinsatz

Brennende Rodeln in Fiss

Den Anfang machte bereits gegen 18.45 Uhr eine brennende Wiese in Umhausen-Niederthai. Wenig später gab es auch Flächenbrände in Virgen in Osttirol sowie in Steinach am Brenner. Um 21.25 Uhr dann eine kuriose Brandmeldung: In Fiss standen Rodeln in Flammen. Nur ein paar Minuten später musste die Feuerwehr in Imst zu einem Balkonbrand ausrücken. Kurz nach 22.15 Uhr hatte vor allem die Rettung alle Hände voll zu tun. „In der Gfällgalerie auf der Paznauntalstraße mussten fünf Leichtverletzte nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden“, heißt es seitens der Leitstelle.