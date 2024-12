Von Klub-WM bis Tennis: Das ändert sich 2025

Änderungen im Frauenfußball: Wie bei den Männern seit dieser Saison wird in der Champions League der Frauen ab der Saison 2025/26 in der Vorrunde nicht mehr in Gruppen, sondern auch in einem Ligasystem gespielt. Bisher nahmen 16 Teams an der Königsklasse teil, ab kommendem Jahr wird der Wettbewerb auf 18 aufgestockt. Zunächst stehen drei Heim- und drei Auswärtsspiele an. Die UEFA plant daneben einen zweiten Clubwettbewerb in einem K.o.-Format mit sechs Runden.