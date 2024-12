Klub-WM: Auf welche Superstars kracht Salzburg?

Testlauf für die WM

Gespielt wird beim bisher mit maximal acht Klubs ausgetragenen Bewerb in Los Angeles, New Jersey, Atlanta, Seattle, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Philadelphia, Washington und Miami. Orlando in Florida ist gleich mit zwei Stadien vertreten. Das Turnier ist auch ein Testlauf für die WM, in der die besten Nationalteams im Sommer 2026 in den USA, Mexiko und Kanada um den Titel spielen.