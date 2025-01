So starten Sie perfekt ins neue Fernsehjahr

Frühaufsteher werden schon vormittags mit Hochkultur erfreut. Ab 11.15 Uhr überträgt ORF 2 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aus dem Wiener Musikverein unter der Leitung von Riccardo Muti (mehr dazu in unserem Kulturteil). Wer es lieber mit Passivsport hält, wird ab 13.55 Uhr auf ORF 1 glücklich. Die traditionelle Vierschanzentournee im Skispringen macht in Garmisch-Partenkirchen Halt. Nach dem Dreifach-Sieg zum Auftakt in Oberstdorf – angeführt von Stefan Kraft – ist die Hoffnung auf weitere Triumphe groß.