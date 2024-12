Vierfacher „Lammsegen“ in Mostviertler Schafstall

Gratulation von höchster Stelle

Und das überraschenderweise gleich in vierfacher Zahl. „Genau, als in der ,Krone‘ das Foto mit unseren Schaf-Drillingen erschien, konnten wir auf unserem Hof diesen äußersten seltenen Vierlingswurf feiern“, so der junge Halter aus dem grünen Herzen des Mostviertels voller Stolz über den Züchtungserfolg, der er wertvolle Rasse „Friesen-Lacaune“ entsprang. Als erste Gratulanten meldeten sich Bauernbund-Chef Paul Nemecek und Agrar-Landesrat Stephan Pernkopf via „Krone“ zu Wort: „Wir sind sehr stolz auf unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft!